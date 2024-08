Cagliari, orate e fritto misto per tutti: folla a Sant’Elia per la sagra del pesce

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Successo confermato per la quattordicesima sagra del pesce di Sant’Elia. Muggini, orate e fritto misto per tutti, con gamberetti in pieno spolvero: in migliaia hanno fatto pazientemente la fila pur di gustare il vero pesce “casteddaio”, pescato e cucinato anche dagli stessi pescatori. Le attese non sono state “eterne”, almeno per la pancia, come in passato, grazie alle nuove friggitrici messe a disposizione dal comitato organizzatore. Non solo orate: per chi vuole ci sono, rigorosamente arrosto, anche le spigole. Poi il menù ritorna fisso, con calamari e gamberetti in modalità fritto misto. Fiumi di vermentino e le immancabili angurie fanno da contorno gustoso a un pasto tutto all’insegna del pesce.

Nel piazzale del Lazzaretto tante famiglie ma anche turisti che hanno saputo dell’evento. Come da tradizione, la sagra del pesce dura due giorni: per chi non ne avesse ancora approfittato o volesse concedersi un bis c’è tempo anche domani, domenica 4 agosto.