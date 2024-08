Pomeriggio di paura a Pula: bimba di 4 anni con la mano incastrata per ore nel bocchettone della piscina

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

E’ rimasta incastrata con la mano nel bocchettone della piscina e non riusciva più a liberarsi: momenti di paura in un camping di Pula per una bimba di appena 4 anni che stava trascorrendo un tranquillo pomeriggio di giochi in una piscina per bambini. Sul posto è arrivata subito l’ambulanza del 118: la bambina, a parte l’impossibilità di muoversi a causa del braccio intrappolato, non era in pericolo di vita. Ma per aiutare la piccola c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco. La squadra arrivata a Pula ha provveduto ad allargare la griglia del bocchettone di aspirazione. E finalmente mano e braccia sono stati liberati, per la gioia dei genitori e il sollievo di tutti i presenti.