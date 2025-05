Nelle casse del Comune di Cagliari ci sono quasi 30 milioni di euro, risorse libere e immediatamente spendibili e utilizzabili per migliorare la città. Una somma rilevante, emersa dal rendiconto di gestione 2024 approvato in consiglio comunale, che i consiglieri del centrodestra chiedono di destinare subito alle emergenze più urgenti della città: pulizia, sicurezza urbana, decoro e qualità della vita.

Per i consiglieri di opposizione di centrodestra si tratta di un’occasione irripetibile: “La città ha bisogno di risposte concrete e rapide. Questo tesoretto rappresenta un’opportunità per intervenire subito, senza dover attendere trasferimenti esterni o complicazioni burocratiche”, dicono.

La richiesta rivolta all’amministrazione è chiara: destinare le risorse alle priorità più sentite dai cittadini, come una maggiore pulizia nelle strade, una rete di sicurezza più efficiente nei quartieri, e azioni di sostegno tangibili per famiglie e imprese. Ma non solo. I consiglieri sottolineano anche la necessità di migliorare la capacità di spesa sulle risorse vincolate, spesso bloccate dalla lentezza amministrativa.

“Servono investimenti nella macchina comunale – proseguono – più personale, condizioni di lavoro migliori, e un’organizzazione in grado di garantire efficienza. Ogni euro deve essere speso con trasparenza e visione, per rendere Cagliari una città più vivibile per tutti. La città ci guarda: l’occasione è adesso”.