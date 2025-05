Accolte le proteste degli studenti che frequentano la Cittadella di Monserrato, che hanno evidenziato il fatto che per loro non esistesse una linea dedicata.

È stata prevista la riorganizzazione di tutto il servizio scolastico (adeguamento di orari, fermate e percorsi) nei Comuni di Pula, Sarroch, Villa S.Pietro e la città di Cagliari, prevedendo anche il prolungamento del servizio verso il Policlinico/Cittadella Universitaria

L’assessora Elisabetta Loi è stata contattata lo scorso settembre da alcuni studenti universitari che frequentano la Cittadella di Monserrato, che hanno lamentato il fatto che per loro non esistesse una linea dedicata. Queste ragazze e ragazzi infatti erano costretti a prendere la linea Arst fino a Cagliari e poi da piazza Matteotti la corsa Ctm che li avrebbe portati fino al Policlinico. Un viaggio più lungo di quello che fanno le stesse studentesse e studenti della scuola superiore che raggiungono i loro istituti sempre a Monserrato con una linea dedicata diretta. Racconta l’assessora: “Mi hanno chiesto di dialogare con l’Arst per far sì che quelle stesse linee prolungassero il percorso per qualche chilometro e portassero anche loro direttamente in Cittadella. Col nostro sindaco abbiamo quindi in questi mesi partecipato a incontri tecnici con l’Arst. E ora l’azienda di trasporti ci ha risposto positivamente. Abbiamo finalmente ottenuto una linea dedicata per loro. Un grande successo perché dopo mesi di interlocuzione abbiamo portato a casa un importantissimo servizio per i nostri universitari che risparmieranno un’ora di tempo ogni giorno”.

Tra le altre richieste fatte, riferisce l’assessora Manuela Serra: “L’Arst ha comunicato che è in corso una riorganizzazione completa del servizio, che prevede l’adeguamento di orari, fermate e percorsi nei Comuni di Pula, Sarroch, Villa S.Pietro e nella città di Cagliari. L’azienda ha inoltre assicurato che sono in fase di studio nuovi orari al fine di rispondere alle esigenze delle famiglie e migliorare l’efficienza e la comodità del servizio. Continueremo a mantenere un dialogo aperto per garantire ai nostri studenti un servizio di trasporto adeguato e affidabile”.