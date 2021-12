Cagliari navigabile come Venezia, con la via delle lagune tour in battello in città dall’aeroporto al Poetto

La via delle lagune: in barca da Santa Gilla alla spiaggia dei centomila, lungo aeroporto, Auchan, Padiglione Nervi, canale di Terramaini e parco di Molentargius. Un’idea di turisti ma anche in chiave di mobilità alternativa messa nero su bianco nel nuovo puc approvato dalla giunta comunale.

Si parte dal concetto di Cagliari città costiera circondata per 3 lati su 4 dall’acqua. Perché la laguna di santa Gilla, la fascia marittima del porto, il complesso Molentargius saline creano fisicamente un’ampia corona la cui continuità è però difficilmente percepibile da terra. L’idea è quella di renderla riconoscibile creando un percorso affascinate ricco di storia e di suggestioni.

Il tracciato ha origine dalla laguna di Santa Gilla, presso le banchine di Giliacquas, davanti alla zona di su Moguru, i cui fondali sono ricchi di testimonianze archeologiche del III-IV secolo avanti Cristo.

Costeggiando l’aeroporto di Elmas sino al promontorio di Is Marteddus, si percorrono sponde dove c’è un’importante presenza di avifauna. Poco dopo, in corrispondenza del centro commerciale Auchan, dove in futuro si prevedono iniziative le gate al canottaggio e potrebbero trovare spazio strutture dedicate all’imbarco delle persone. Si arriverebbe quindi all’interno del porto di Cagliari con una sosta intermedia in posizione baricentrica come ad esempio al padiglione Nervi per proseguire poi lungo il canele di Terramaini e le saline. Si percorrerebbero quindi 6, 5 km tra sponde ricche di vegetazione fino al terminale nel parco di Molentargius.

Il percorso lungo le saline si diparte dalla diramazione sul lato destro del canale dopo circa 3 km e percorre le sponde dei bacini del sale lungo i quali si potranno ammirare specie di avifauna e vegetazione tipica degli ambienti salmastri e il percorso termina dopo un altro km nella spiaggia del Poetto.

La via delle lagune, prevista al momento per scopi turistici, potrebbe anche rappresentare una tipologia di mobilità sostenibile anche per altre motivazioni.