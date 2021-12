Speranza: “Oggi dal governo nuove misure d’emergenza sulla pandemia”. E i sindaci cancellano feste in piazza e mercatini

“Oggi in consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull’emergenza che stiamo vivendo”. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, conferma quanto trapelato ieri: si va verso la proroga dello stato di emergenza. Il dilagare della variante Omicron preoccupa, e dunque il governo vuole tenersi aperta la possibilità di intervenire con dpcm in caso di emergenza, tenendo in piedi anche la struttura commissariale. Nei partiti che sostengono la maggioranza si è ormai allineata la posizione sulla necessità di conservare lo status speciale in funzione dei contagi in aumento, a causa della variante Omicron, che sta mettendo in allarme scienza e politica nell’immediata vigilia delle festività natalizie.

La scelta di Mario Draghi, però, sarebbe quella di procedere per step, evitando così strappi, soprattutto con il centrodestra. Tecnicamente, il Consiglio dei ministri dovrebbe varare un nuovo provvedimento che supera i decreti del precedente governo (che hanno validità solo fino al prossimo 31 gennaio), concedendo dunque un ‘extra-time’ fino a giugno 2022. Ma nelle intenzioni che filtrano, ci sarebbe comunque la volontà di effettuare una verifica a metà percorso, dunque entro la fine del mese di marzo.

Intanto, preoccupati dal rapido peggiorare della situazione contagi, molti sindaci soprattutto delle città più grandi stanno cancellando mercatini di Natale, eventi e soprattutto feste in piazza per Capodanno: la parola d’ordine è evitare assembramenti. Ed è polemica sulla decisione degli Stati Uniti di inserire l’Italia nelle mete a rischio, sconsigliando così agli americano di sceglierla come luogo di vacanza per le festività natalizie. L’allarme del CDC – Centers for Disease Control and Prevention, organismo americano per il controllo della diffusione delle malattie, ha collocato l’Italia nella categoria di rischio 4, la più alta per i viaggi.