“Una bella storia di Natale” come la definisce Nicoletta P. organizzatrice dell’evento che ci racconta: “In questi giorni con la collaborazione di alcune mamme, abbiamo riunito un gruppo di bambini che cantano le canzoni di natale in giro per il quartiere”, “Pochi giorni fa siamo stati a casa di una bimba che per problemi di salute non può uscire”, “I bambini le hanno cantato tutte le canzoncine rendendola felicissima”, “Hanno capito l’importanza di questo gesto, cantando addirittura non una canzone, ma tutto il repertorio per tenerle compagnia”. Fondamentale il supporto della parrocchia che ha messo a disposizione lo spazio per le prove. Questo pomeriggio i bambini si sono esibiti per le strade del quartiere, fermandosi in vari punti, specialmente nelle case dei più deboli. “Abbiamo voluto fare qualcosa di diverso e di utile per i meno fortunati”, “Si tratta di una bella iniziativa che merita di essere raccontata”, concludendo: “Ci auguriamo che questo progetto possa continuare anche nei prossimi mesi, non solo a Natale”.