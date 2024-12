Un incidente stradale è avvenuto oggi nel pomeriggio sulla statale 293, al chilometro 52, nel territorio di Nuxis. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un sinistro che ha visto protagonisti un uomo di circa 25 anni e una donna di circa 35 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 14:50, quando i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, distaccamento di Carbonia, sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. I soccorritori hanno immediatamente messo in sicurezza la scena e provveduto a estrarre uno dei due automobilisti dalle lamiere contorte di uno dei veicoli coinvolti. Successivamente, entrambi i conducenti sono stati affidati alle cure del personale sanitario, giunto sul posto con ambulanze e un elisoccorso.

Sul luogo dell’incidente si sono recate anche le forze dell’ordine, che stanno conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità, che ha subito disagi a causa delle operazioni di soccorso.

Fortunatamente, non si segnalano al momento gravi conseguenze per i coinvolti, ma le indagini sono ancora in corso per stabilire con precisione le cause del sinistro.