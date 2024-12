Nuovo ed ennesimo tamponamento a catena poco fa in direzione Poetto, all’altezza dello svincolo di Viale Marconi. Fortunatamente non si registrano feriti gravi ma solo molti disagi per gli automobilisti in entrambi i sensi di marcia. Problematiche sulla viabilità fino al cavalcavia dell’ospedale Brotzu,

Solo lo scorso sabato era avvenuto un tamponamento analogo sempre sull’Asse mediano: anche in quel caso nessun ferito grave, traffico bloccato e lunghe code.