La Criticità Ordinaria interesserà anche la zona di Cagliari. Particolari cautele per Pirri

Allerta Meteo Gialla per rischio idrogeologico per temporali prorogata fino alle 24 di mercoledì 23 settembre 2026

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha diramato un Avviso di Allerta per Rischio Idrogeologico per temporali con Criticità Ordinaria (Allerta Gialla) che ha prorogato la situazione di pericolo, inizialmente con termine previsto alle 18, fino alla mezzanotte (00,00) di giovedì 24 settembre 2026.

Per lo stesso arco temporale, il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.

Secondo l’avviso è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate nelle sopraccitate vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.

Con l’obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l’incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione:

non scendere nei piani interrati o seminterrati;

non uscire di casa;

allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati

L’Amministrazione ribadisce l’invito rivolto a cittadine e cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Cagliari.