Cagliari, auto contro moto in piazza Deffenu: centauro 18enne di Quartu all’ospedale

Incidente stradale questa mattina in pieno centro città. Una Nissan Quashqai, condotta un 54enne cagliaritano, mentre percorreva piazza Deffenu in direzione piazza Matteotti si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con una moto Honda PCSX 125 condotta da un 18enne di Quartu. Quest’ultimo è stato soccorso e trasportato da un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Trinità con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.