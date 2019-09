Sulcitana, perde il controllo dell’auto che si ribalta e finisce fuori strada: ferita una donna

Per cause ancora non chiare, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata finendo fuori strada sulla statale 195. L’incidente, che ha visto coinvolta una Renault Clio condotta da una 51 enne residente a Capoterra, è accaduto questa mattina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno liberato la donna rimasta incastrata nell’abitacolo e affidata ai soccorritori del 118. E’ stata trasportata al Brotzu con assegnato codice giallo. Alla Polizia Municipale il compito di effettuare i rilievi di legge.