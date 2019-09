Stop alla plastica negli uffici comunali: sì a Cagliari città plastic free

Cagliari sarà plastic free. C’è il via libera all’unanimità del consiglio comunale a due proposte, una della maggioranza e una della minoranza, per la riduzione della plastica negli edifici comunali e in città. Due le mozioni una della maggioranza Umberto Ticca (Riformatori) e l’altra dell’opposizione Matteo Massa (Progressisti). Il Comune metterà in atto azioni per eliminare la plastica monouso dagli uffici comunali, e impegna il sindaco e la giunta ad aderire all’iniziativa #PFC (Plastic Free Challenge) a promuovere campagne di informazione e soprattutto a introdurre, ovunque sia possibile, negli uffici comunali l’utilizzo esclusivo di posate piatti, bicchieri, bottiglie e sacchetti tradizionali in materiale biodegradabile e compostabile con conseguente divieto assoluto di utilizzo di plastica usa e getta. Oppure piatti posate e bicchieri lavabili e riutilizzabili.