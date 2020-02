Cagliari, maxi incendio al Poetto: “Per fortuna non ci sono vittime”

Le fiamme che avvolgono all’improvviso una prima auto e che, poi, divorano altre sette vetture, incenerendole nel giro di pochi minuti. È pesante, dal punto di vista dei danni, il bilancio della notte di fuoco che si è vissuta in via Montecristo a Cagliari. Le cause del maxi rogo sono ancora ignote: tragica fatalità o mano dell’uomo? I Vigili del fuoco sono al lavoro proprio per dare una risposta definitiva. Intanto, tra i residenti della palazzina coinvolta, solo marginalmente, nell’incendio, regna la paura: “Io e i miei figli non abbiamo dormito, la mia Nissan Micra è andata totalmente distrutta. I danni si aggirano sui cinquemila euro, purtroppo non era assicurata contro un possibile incendio”, spiega, con lo sguardo ancora sconvolto, la donna. Alessio Steinhouse, un altro abitante, aggiunge più dettagli: “Io e mia moglie eravamo già a letto, abbiamo sentito dei rumori e, solo dopo, ci siamo resi conto dell’incendio. Questa zona è poco controllata dalle Forze dell’ordine, non passano spesso”, afferma. “Proprio davanti casa, anni fa, mi hanno rubato l’auto”.

Steinhouse spiega di “non aver avuto paura dell’incendio. La cosa più importante è che non ci siano stati feriti o vittime”.