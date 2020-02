Cagliari, “No alle auto nel Corso e in via Manno: per carico e scarico usate bici e furgoni elettrici”

Cinque mila no nella petizione on line. E altre 400 firme sono state raccolte nella mattinata di sabato scorso contro la riapertura al traffico per due ore al giorno di via Manno, via Garibaldi e del corso Vittorio Emanuele II. La giunta Truzzu ha deciso di consentire “l’accesso, la circolazione e la sosta massima di 15 minuti dei veicoli dei residenti, dei commercianti e di quelli adibiti al trasporto e alla consegna delle merci, nella fasci oraria 8-10 in tutti i giorni feriali e festivi”.

Ma questa soluzione secondo il centrosinistra cagliaritano complica la vita ai genitori che a piedi accompagnano i figli a scuole e ai locali che servono le colazioni proprio in quegli orari.

Insomma, “è necessario risolvere le criticità per il carico e scarico ma senza snaturare gli obiettivi della pedonalizzazione”, sintetizza Guido Portoghese, Pd che ha presentato una proposta in consiglio comunale per modificare l’ordinanza.

La richiesta è quella di regolamentare e controllo dei varchi delle aree pedonali con telecamere che limitino l’accesso ai mezzi autorizzati di residenti e degli operatori del trasporto solo “per comprovate necessità”

Attivando inoltre pre-autorizzazioni on line che abilitino le targhe e individuando orari che non confliggano con gli spostamenti dei bambini che vanno a scuola e il lavoro all’aperto delle attività che hanno i tavolini su strada.

In più individuare consegna delle merci con bici elettriche e un progetto sperimentale di centro smistamento merci nelle vie pedonali (magari da realizzare nel parcheggio comunale di vis Barone Rossi)