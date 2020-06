Cagliari, “macchina distrutta e collare: colpa dell’auto guidata da una donna che ha tagliato la striscia continua in viale Marconi”

Due auto danneggiate per un incidente-tamponamento di quelli che, in viale Marconi, capitano spesso. Lo scontro è avvenuto ieri: al volante della Ford Fiesta che ha colpito la Ford Ka guidata da una 19enne di Quartu Sant’Elena c’era Marco Mulas, 30enne residente a Quartu. Sul posto è intervenuta la polizia Municipale, “mi hanno levato tre punti dalla patente e fatto una multa”, racconta Mulas. L’uomo ha contattato la nostra redazione per raccontare la sua versione dei fatti, e chiedere che venga fatta, se possibile, chiarezza: “Mi assumo la responsabilità dell’incidente”, precisa sin da subito il guidatore. Però, c’è un però: “Una donna al volante di un’auto bianca, diretta verso Cagliari, ha deciso di invertire la marcia per andare a fare la spesa, come poi mi ha dichiarato. Con questa manovra ha creato i presupposti per cui la macchina che mi precedeva ha dovuto inchiodare e io, purtroppo, ci sono finito sopra. Ho molta rabbia addosso per la naturalezza con cui la donna ha dichiarato di aver fatto la manovra”, afferma Mulas. “Cerco dei testimoni, i danni che ha riportato la mia auto sono superiori al suo attuale valore”.

Così la versione del trentenne: “Ho avuto otto giorni di cure, sto portando un tutore al collo. Fortunatamente è andata bene, non ci son stati feriti gravi anche perché percorrevo la strada entro il limite. Purtroppo viale Marconi la conosciamo tutti, ci son vari punti in cui viene proposta quotidianamente una scena d’inversione. Sarebbe quantomeno opportuno uno spartitraffico come in viale Poetto che scongiuri anche solo l’idea di un’inversione a U”. Chiunque avesse assistito all’incidente può contattare Marco Mulas al numero +393890284848