Un ombrellone per ogni nucleo familiare, si al panino ma vietati i banchetti in spiaggia a Sant’Antioco

Un ombrellone per ogni nucleo familiare, si al panino ma assolutamente vietati i banchetti in spiaggia. Queste sono le principali linee guida adottate dal sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci e da rispettare nelle bellissime località balneari del territorio da lui amministrato.

Poche e semplici sono le regole da seguire durante la stagione estiva: il comportamento da osservare negli arenili durante il periodo della pandemia è innanzitutto il distanziamento interpersonale di un metro, la possibilità di impiantare il proprio ombrellone, solo uno per nucleo familiare, e di consumare un pasto. “Abbiamo riportato un po’ ciò che vi è scritto nelle regole nazionali – spiega il sindaco – ma è chiaro che quando si parla di snack, consideriamo un pasto che può essere tranquillamente un panino o un insalata. Ciò che è vietato è banchettare in spiaggia: nessuno si sogni di mettere tavoli, sedie o gazebo al centro della spiaggia per banchettare perché questo non è mai stato consentito e a maggior ragione non può esserlo quest’anno. Abbiamo installato anche dei dispenser per la soluzione idroalcolica, è presente la segnaletica con le semplici regole e le spiagge sono anche presidiate dai barracelli e dai carabinieri, che aiuteranno i bagnanti e i nostri ospiti a guidarli nelle norme di comportamento. Verrà anche distribuito del materiale informativo e ciò che si chiede è di collaborare e di adeguarsi alle regole per godere del nostro mare e per trascorrere le vacanze in relax”.