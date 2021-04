Cagliari, lunghe file e rabbia alla Fiera: “Ma oggi abbiamo avuto il record di vaccinazioni AstraZeneca”

Nei due hub della Fiera di Cagliari corrono polemiche e lamentele. Meglio, in alcuni casi a distanza dalle sale imbastite per vaccinare. Tempi lunghi prima di essere vaccinati, attese snervanti e rabbia. E con un trenta per cento di persone che, sia ieri sia oggi, hanno rifiutato le vaccinazioni con AstraZeneca. A distanza di poche ore dalle polemiche interviene l’Ats, che snocciola dati e che “bolla” come normali le attese prima di arrivare davanti al l’infermiere di turno per ricevere la dose del vaccino. “Con AstraZeneca oggi 2050 dosi effettuate, record di vaccini. I tempi di attesa erano assolutamente fisiologici”.

“Le persone più anziane, ossia gli ultra ottantenne, dovevano effettuare il richiamo e arrivavano in macchina sino all’ingresso”. E per loro c’è stato “il vaccino Moderna”. I dati dell’Ats si riferiscono ai due hub della Fiera.