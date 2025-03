Cosa prevede il regolamento di sicurezza? Il regolamento vigente, approvato nel 2021, introduce misure come il DASPO urbano e la definizione di zone rosse per contrastare comportamenti devianti e garantire la vivibilità degli spazi pubblici. L’abolizione di queste norme potrebbe indebolire gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine e compromettere la sicurezza dei cittadini”, conclude.

Cagliari, dopo l’esclusiva di Casteddu Online, in cui il sindaco Massimo Zedda ha annunciato nuove regole per la sicurezza in piazza del Carmine, l’opposizione solleva dubbi sulla coerenza delle scelte dell’amministrazione e replica: “Doppio gioco sulla sicurezza a Cagliari? Zedda chiede più zone rosse, ma la sua maggioranza vuole abolire norme chiave”, scrive il consigliere di Alleanza Sardegna, Roberto Mura, che prosegue: “Il sindaco Zedda ha recentemente richiesto al Prefetto un aumento delle zone rosse a Cagliari per contrastare la criminalità e il degrado urbano. Tuttavia, emerge un’incongruenza: la sua stessa maggioranza in Comune ha presentato atti ufficiali che propongono l’abolizione di parti cruciali del regolamento di sicurezza cittadino. Questa mossa solleva interrogativi sulla reale strategia dell’amministrazione in materia di sicurezza. Mentre il sindaco chiede maggiori restrizioni, la sua maggioranza sembra voler allentare le regole esistenti.