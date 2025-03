Cagliari, l’ottimo lavoro degli operatori ecologici di Etambiente che hanno dimostrato professionalità ed efficienza, intervenendo questa mattina per restituire decoro a via Santa Gilla, trasformata da alcuni incivili in una discarica a cielo aperto. L’intervento ha permesso di rimuovere una quantità ingente di rifiuti: sacchi di spazzatura abbandonati, cartoni, scarti vari e persino un carrello della spesa colmo di macerie. Grazie al loro impegno, la strada appare ora pulita, ma la battaglia contro il degrado urbano è tutt’altro che vinta. Nonostante i ripetuti sforzi per mantenere il decoro della città, l’inciviltà dilaga senza sosta, con persone che continuano a gettare rifiuti senza alcun rispetto per l’ambiente e la comunità. Una situazione inaccettabile, che impone non solo interventi di pulizia sempre più frequenti, ma anche maggiore vigilanza e sanzioni più severe per fermare questo fenomeno che soffoca le strade di Cagliari. La speranza è che, grazie all’impegno di tutti, via Santa Gilla resti finalmente pulita e decorosa.