La scorsa settimana, la Squadra Mobile di Cagliari coadiuvata dall’Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Malpensa, sulla base delle attività investigative svolte, ha proceduto al fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un giovane diciottenne, presunto responsabile di una lunga serie di rapine aggravate commesse nell’ultimo periodo, soprattutto nel quartiere storico della Marina di Cagliari, a danno di ragazzi quasi tutti minorenni.

Le attività investigative, svolte grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte dalle vittime stesse, avevano consentito di acquisire nei confronti dell’indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine a sei rapine consumate ed una tentata, tutte in concorso con un gruppo di giovanissimi minorenni ancora in fase di identificazione.

Il gruppo era solito agire con le medesime modalità: dopo aver individuato l’obiettivo, i rapinatori operavano con la minaccia di un coltello, altre volte con la violenza fisica, riuscendo in tal modo a impossessarsi delle collanine o di altri beni appartenenti alle giovanissime vittime, una più giovane di 14 anni.

Dopo aver appreso la notizia che l’indagato era in procinto di abbandonare il territorio italiano per recarsi in Germania, gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato immediate le ricerche e, grazie alla collaborazione della Polizia di Frontiera Aeroportuale di Cagliari, il giovane è stato prima individuato all’interno di un vettore aereo diretto a Milano e successivamente bloccato subito dopo l’atterraggio dal personale della Polizia di Frontiera dello scalo di Malpensa che ha proceduto al fermo, stante i gravi indizi di colpevolezza e il concreto pericolo di fuga.

Al termine dell’operazione il giovane è stato condotto presso la casa circondariale di Busto Arsizio dove attualmente si trova detenuto.

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cagliari proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento dell’indagato in ulteriori episodi criminosi e per l’identificazione degli altri responsabili appartenenti al gruppo.