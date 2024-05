Cagliari, l’invasione degli attraversamenti rialzati in centro: dossi nella nuova via Dante e via San Benedetto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dal nulla, o quasi, al quasi ovunque, almeno nelle arterie principali, ma anche nelle viuzze parallele. A Cagliari, in centro, è il festival dei nuovi attraversamenti rialzati in centro. Gli ultimissimi in via Dante, dove bisogna quasi ingegnarsi per evitare di perderci coppa dell’olio, paraurti e marmitte soprattutto nelle viuzze laterali, molto strette dopo il restyling e, in più di un caso, con mini dosso di accompagnamento. All’altezza di piazza San Benedetto gli operai hanno appena terminato gli attraversamenti rialzati sia in via Dante sia all’imbocco con la via San Benedetto, dove ogni giorno passano anche decine di pullman, tra Ctm e Arst. Prima, ecco la nuova pista ciclabile, realizzata accanto ai marciapiedi.

Il Comune, all’epoca della presentazione del progetto, avvisò della realizzazione degli attraversamenti rialzati in nome dello “shopping in sicurezza”. Sicuramente le auto dovranno rallentare, per quanto riguarda gli acquisti la vicenda è tutta da analizzare, vista la moría di negozi da piazza Giovanni a piazza Repubblica.