Sport e triathlon nel cuore di Molentargius, a Quartu apre il centro sportivo universitario

A Quartu nasce il centro universitario sportivo Molentargius Saline. La struttura di via Perda Bona 22 a Quartu Sant’Elena sarà il nuovo punto di riferimento per gli amanti dello sport e in particolare del triathlon, con atleti e squadre che avranno un luogo accogliente e professionale dove prepararsi per le gare nazionali e regionali. Il taglio del nastro della nuova struttura ha visto la partecipazione del sindaco di Quartu Sant’Elena Graziano Mila, del presidente del Cus Cagliari Marco Meloni, del presidente nazionale della FITRI Riccardo Giubilei e del presidente del parco di Molentargius Stefano Secci. Insieme a loro, i due vicepresidenti del CUS, Manuela Caddeo e Stefano Demontis, e il presidente del CONI Sardegna, Bruno Perra.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato inoltre i tecnici del settore triathlon e degli altri settori del CUS Cagliari, gli atleti e i corsisti che ogni giorno vivono il centro sportivo e si allenano tra la struttura di via Perda Bona e il Parco Molentargius-Saline. Il nuovo centro sportivo è la quarta struttura del CUS Cagliari dopo la sede di “Sa Duchessa” in via Is Mirrionis a Cagliari, la sede del polo nautico di via dei Calafati a Cagliari e il polo sportivo Universitario nella Cittadella Universitaria di Monserrato. L’individuazione del centro sportivo nell’oasi ambientale è un orgoglio per la città e un ulteriore step nell’offerta di servizi dedicati all’allenamento fisico e alla socializzazione. Un passo in avanti che impreziosisce il territorio e rafforza ulteriormente la centralità di Quartu nel contesto metropolitano.