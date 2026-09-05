Cagliari, ennesimo incidente tra le vie Curie e Corsica: scontro tra scooter e una macchina, i residenti chiedono maggiore sicurezza stradale.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e un’ambulanza per soccorrere i feriti.

“Si chiede se chi di competenza faccia le opportune valutazioni sui punti critici della circolazione a Cagliari” spiega un cittadino, in questo incrocio si verifica un’alta frequenza di sinistri, anche con gravi conseguenze e con evidenti rischi per gli occupanti delle auto e per i passanti.

Ci si chiede se si debbano attendere eventi particolarmente gravi, sanguinosi e dolorosi prima di assumere iniziative adeguate per la messa in sicurezza dell’incrocio”.