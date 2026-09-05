Dopo una vita dedicata interamente alla famiglia, ha reso la sua anima a Dio la cara e indimenticabile
Milvia Guerzoni
In Deiana
La piangono l’amato marito Romano, gli adorati figli Massimo con Chiara e Simona con Paolo, assieme alle nipoti predilette Ludovica con Riccardo, Isabella, Sofia e Beatrice.
Si ringrazia la direzione della Casa di cura San Salvatore ed il personale medico e paramedico, in particolare la Dott.ssa Murgia, Alessia e Maurizio.
I funerali avranno luogo Lunedì 7 nella Parrocchia SS Crocifisso a Genneruxi ove, alle ore 11.30 sarà celebrata la Santa Messa corpore praesenti.
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