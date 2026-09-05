Mandas è stata travolta in queste ore da un terribile lutto. È venuta a mancare Cristina Lallai, amata e conosciuta da tutta la comunità, madre di due figlie. Una perdita ingiusta e prematura che ha colpito in primis il sindaco Umberto Oppus, che ha voluto dedicarle una preghiera e un bellissimo ricordo a nome di tutto il paese.

“Una preghiera recita:

Signore Misericordioso, Padre di ogni consolazione, guardaci in questo momento di strazio e di silenzio.

Ti affidiamo la nostra cara.

Tu conosci il peso nascosto che ha portato nel cuore, il buio e la stanchezza che l’hanno accompagnata.

Non guardare al momento che l’ha strappata alla vita, ma guarda alle sue lacrime, al suo bene e al suo Amore di madre.

Accoglila tra le tue braccia paterne, là dove non esiste più dolore, angoscia o solitudine, ma solo la pace eterna.

Dona a noi la forza di comprendere e di sperare che il tuo Amore infinito sia più grande di ogni umana disperazione.

Ciao Cristina

In questo momento ogni parola e’ inutile e superflua.

Quando viene a mancare una mamma ancora giovanissima ogni commento umano lascia spazio alla commozione, al silenzio e al dolore.

La tua solarita’ e voglia di vivere ci ha lasciati ma sono certo che ora sarai tra le braccia della Madonna insieme a zia Maria e zio Antonino che, da sempre, aveva il vanto nei suoi due gioielli, le figlie.

Mandas ha perso un fiore che ora splende nel giardino del Paradiso”.