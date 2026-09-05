Ancora problemi di illuminazione in alcune zone della città di Cagliari. Questa volta è Viale Trieste ad essere nuovamente al buio, come dimostra il video dell’ambientalista Angelo Cremona.

“Sindaco Zedda, ma Lei vive a Cagliari?”, si chiede Cremone con non poca ironia.

“Si rende conto di questa situazione?”.

E i problemi non riguardano soltanto l’illuminazione assente e tutti i disagi e i pericoli che questo comporta ma anche le strade “fatiscenti e impraticabili” per pedoni e mezzi di locomozione.

Un appello che, secondo Cremone, è al momento rimasto inascoltato.