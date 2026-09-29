La benzina resta cara, ma qualcosa inizia a muoversi. Dopo la rilevazione dei giorni scorsi, a Cagliari arrivano nuovi piccoli ribassi in alcune pompe di carburante.

A Viale Monastir, invece, il prezzo resta esattamente quello già rilevato: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il diesel.

La novità riguarda invece il distributore di via Campania, all’angolo con via Is Mirrionis. Qui il diesel passa da 2,37 a 2,35 euro al litro, mentre la benzina resta a 2,09 euro.

Sono solo pochi centesimi, ma in un momento in cui il costo del carburante continua a pesare sulle tasche degli automobilisti, anche una piccola differenza può diventare interessante soprattutto per chi deve fare il pieno.

E così i prezzi delle pompe cittadine continuano a cambiare, con gli automobilisti costretti a confrontare le cifre prima di fermarsi.

Il dato più basso resta quello delle due Eni già rilevate ieri: 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel, sia in via Cadello sia in Viale Monastir.

A cambiare, invece, è il prezzo del diesel in via Campania, che scende di due centesimi. Insomma, la corsa al prezzo più conveniente continua. E la domanda resta sempre la stessa: quanto dureranno questi ribassi?