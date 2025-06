Il fatto è avvenuto verso mezzanotte e mezza, le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il colpo e la denuncia è già stata fatta. Il bottino è ciò che è stato trovato nella cassa, i danni alla serratura, come sempre, sono ingenti.

Non una novità, si moltiplicano le segnalazioni a riguardo: vetrine spaccate, serrande forzate e i ladri agiscono pressoché indisturbati anche solo per racimolare il fondo cassa che viene lasciato dopo la chiusura. “Non si può continuare a vivere così” è l’appello lanciato da chi, dopo una lunga giornata di lavoro, trova al mattino seguente l’amara sorpresa. Una richiesta dettata dalla disperazione è diretta alle istituzioni di competenza al fine di prendere in mano la situazione e garantire la sicurezza in città.