All’aeroporto di Cagliari sparisce il parcheggio gratuito e arrivano 250 nuovi parcheggi a pagamento: a partire da oggi apre il nuovo parcheggio P5 dotato di 250 posti auto. L’area di sosta, in zona Santa Caterina, a pochi passi dal terminal passeggeri, è a disposizione degli utenti aeroportuali alla tariffa lancio di 6 euro al giorno. La promozione speciale, valida fino al 30 giugno, è stata concepita per invitare tutti a familiarizzare con il nuovo parcheggio, scoprire come accedervi e apprezzarne la comodità. Fabio Mereu, amministratore delegato di Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Cagliari, spiega: “Nell’ottica del miglioramento continuo della qualità dei servizi aeroportuali, stiamo intervenendo su alcune aree per aumentare il comfort di chi sceglie il nostro scalo. L’aggiunta di posti per la sosta servirà ad accogliere un maggior numero di auto e ci aiuterà a contrastare il pericoloso fenomeno della sosta selvaggia, sia nella rotonda d’accesso all’aeroporto che altrove”. I parcheggi si possono pagare anche attraverso l’app messa a punto da Sogaer.

“Il nuovo parcheggio P5 viene lanciato con la tariffa promozionale flat di 6 euro al giorno”, ha aggiunto l’AD Mereu. “L’idea è di fare alcune settimane di test per capire come reagisce l’utenza che, per la sosta lunga, potrà scegliere il P5 o i già collaudati parcheggi Low Cost ed Extra Low Cost. In totale, SOGAER mette ora a disposizione di passeggeri e visitatori dell’Aeroporto di Cagliari circa 1.700 posti auto”.