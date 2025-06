Due distinti interventi dei Vigili del fuoco dopo la mezzanotte di oggi, per due incendi che hanno coinvolto due ambulanze in sosta per l’assistenza e il trasporto sanitario di situazioni non critiche.

Il primo intervento si è verificato in via Raffa Garzia a Cagliari, dove le fiamme si sono propagate anche ad un’auto in sosta. Sul posto hanno operato due squadre di pronto intervento della sede centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari con due automezzi.

Pochi minuti dopo un altro incendio ha coinvolto un’altra ambulanza in sosta in via Nazionale a Quartucciu. Solo il tempestivo intervento di un’altra squadra della sede centrale ha evitato che l’incendio si propagasse e coinvolgesse l’intero veicolo.

Per entrambi gli interventi i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause degli incendi.