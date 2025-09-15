Giovedì 18 settembre 2025, nella centralissima Via Scano 43, di Cagliari, apre una nuova realtà per gli amanti dello sport e del benessere: il franchising di successo nel mondo “Urban Fitness” arriva in Città, portando con se una ventata di progresso e attraverso il suo metodo (l’unico certificato dall’Università di Roma Tor Vergata) promette di rivoluzionare il modo di prendersi cura di se stessi (nel minor tempo e con risultati tangibili).

Urban Fitness è la prima azienda italiana leader nell’EMS, partita da Milano nel 2014 grazie all’unione di due soci italiani.

Il bio-electrical fitness permette di ottenere lo stesso risultato di 2 ore di allenamento in soli 20 minuti.

Inoltre, l’ospitalità è priorità del centro poiché, il cliente durante l’allenamento sarà accompagnato da un personal trainer laureato in scienze motorie e formato dalla Urban Fitness Academy e ad esso verrà fornito tutto l’occorrente per il pre e post allenamento (docce e spogliatoi privati con il massimo dei comfort e la tutela della privacy).

Il team tecnico lavora costantemente per offrire le tecnologie più innovative sul mercato e per certificarne la reale efficacia, come quella presente in sede: la Vacutherm, un macchinario che combina l’efficacia dell’attività fisica sul tapis roulant all’effetto vacuum e agli infrarossi.

Urban Fitness si avvale dei migliori professionisti e delle più innovative tecnologie in ambito clinico e motorio, garantendo il raggiungimento veloce degli obiettivi in termini di tonificazione, dimagrimento e cura della postura.

L’investimento migliore che si può fare oggi, in quella che è diventata la società odierna, sempre più veloce e dinamica è quello di condurre uno stile di vita salubre, per far sì che la vita stessa di ognuno si allunghi.

Prendersi cura di sé stessi tramite il fitness e una sana alimentazione è fondamentale non solo per la salute fisica, ma soprattutto per quella mentale: migliora l’umore, l’autostima, la gestione dello stress e previene malattie cardiovascolari, diabete o altre patologie croniche. L’attività fisica rafforza il corpo, rallenta l’invecchiamento e potenzia le difese antiossidanti, ciò unito ad una dieta equilibrata, fornisce i nutrienti necessari. Settembre è il mese giusto per ricominciare!

Nelle ultime settimane di luglio, le porte del centro sono state aperte ai tanti che hanno voluto fare una prova con i personal Francesco, Sara ed Alessandro e ricevere maggiori informazioni su costi e orari. Ad accoglierli anche i giovani ed ambiziosi imprenditori Andrea e Michele, che hanno concretizzato il desiderio di apportare una svolta inedita in Città.

L’invito ai lettori è volto a prendere parte all’inaugurazione del 18 settembre 2025, al 43 di via Scano (CA), dove ad attenderli oltre al team e a macchinari, sarà allestito anche un simpatico angolo conviviale.

Nel mentre per info e prenotazioni contattare il numero: 0703518046

Ci trovate anche su Instagram : https://www.instagram.com/urbanfitness_cagliari