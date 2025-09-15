Tragedia nella serata di ieri a Milano. Un uomo di 70 anni si è lanciato dal quarto piano di un palazzo di via Fratelli di Dio, in zona Baggio. Come riporta Repubblica, nella caduta l’uomo è caduto su una donna di 83 anni che stava camminando nel cortile condominiale.

Per la donna, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. L’uomo invece è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda e non sarebbe in pericolo di vita.

A suo carico pende l’accusa di omicidio colposo.