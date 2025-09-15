Tra stand, gare e musica è stato un week end che ha messo in evidenza la voglia di stare tutti insieme, divertirsi e socializzare e lo sport ha fatto, come al solito, da collante per l’ottima riuscita dell’evento.

Il clou della manifestazione è stata la gara dei carretti, spericolati nel percorso preposto dagli organizzatori, che hanno regalato sorrisi e un tifo da stadio. Tra i partecipanti anche una coppia di ragazzi serramannesi che ha vinto il primo premio portando a casa 400 euro e il ricordo di una serata trascorsa in allegria.

Le reazioni: “Un evento originale e molto divertente”, “complimenti bellissima iniziativa, mi auguro sia l’inizio di tantissime altre” esprimono i cittadini. “Bello”, il commento della sindaca Paola Ugas.

Ora si pensa già al futuro, al fine di replicare le due giornate intense appena trascorse: il paese ha voglia di vivere, di trascorrere momenti spensierati tutti insieme e partecipare ad eventi e manifestazioni pensati per tutti.