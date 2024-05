Cagliari, la carica dei 645 candidati per i 34 posti in consiglio: 3 candidati sindaco su 5 sono donne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono in totale 645 i candidati per i 34 seggi (escluso quello del sindaco) del consiglio comunale di Cagliari alle elezioni dell’8 e 9 giugno. Di questi 295, oltre un terzo, sono donne, come tre dei 5 candidati a sindaco.

Per il candidato del campo largo Massimo Zedda, ex primo cittadino per due legislature fino al 2019, corrono 299 candidati (133 donne) divisi nelle dieci liste, due civiche, che lo sostengono. Per Alessandra Zedda, con otto liste (una ammessa con riserva), corrono 258 aspiranti consiglieri comunali (118 donne). Lista paritaria per Giuseppe Farris, con la metà delle candidate sui 34 totali, per Claudia Ortu su 28 candidati le donne sono 15, per Emanuela Corda invece la lista Alternativa ha 26 candidati, di cui 12 donne. Gli uffici di Palazzo Bacaredda hanno trasmesso tutta la documentazione presentata dalle forze politiche alla commissione circondariale dell’ufficio elettorale comunale. Lunedì si dovrebbe sapere ufficialmente se tutto è in regola. Soprattutto per la lista Movimento civico a sostegno di Alessandra Zedda, presentata con 6 minuti di ritardo: secondo gli interessati per responsabilità degli uffici comunali, che hanno comunque acquisito la lista per le verifiche. I responsabili sarebbero pronti, in caso di decisione negativa, a valutare il ricorso.