Cagliari, la beffa dopo il funerale: parenti del defunto chiusi dentro il cimitero di San Michele

Di



Cronaca

“Siamo qui per segnalare l’organizzazione del cimitero di San Michele”, hanno denunciato in un video le vittime della disavventura, “funerale alle 17. Ma alle 18. 30 il custode ha chiuso dentro tutti i presenti col lucchetto, ci hanno detto di chiamare la polizia municipale, ma per ora nessuno risponde. Tra noi anche una donna in dolce attesa”. GUARDATE la VIDEO DENUNCIA