Cagliari, incidente sull’Asse Mediano: traffico riaperto

Il corpo di polizia municipale comunica che il tratto stradale è stato riaperto.

L’Asse Mediano di Cagliari, all’altezza di Genneruxi, è sbarrato a causa di un incidente. Sul posto, tra gli altri, anche la polizia Municipale. Risultato: lunghe code di auto sin dal Poetto, come testimoniano varie foto inviate dai nostri lettori. Impossibile passare da lì per raggiungere la zona della Ss 131 Dir e uscire dalla città. Disagi anche per chi deve raggiungere Cagliari arrivando dalla zona del Brotzu. Impossibile sapere tra quanto lo svincolo di Genneruxi verrà riaperto al traffico.