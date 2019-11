Cagliari, fortissimo temporale nella notte: i fulmini “squarciano” il cielo

Tanta pioggia ma anche fulmini. Il maxi temporale scoppiato nella notte su tutto il Cagliaritano, con oltre sei millimetri caduti in un’ora nella zona di Pirri, adesso ha concesso una tregua. Le nuvole cariche di acqua dovrebbero ritornare a coprire tutto il cielo dal primo pomeriggio. E, per chi si è messo in viaggio sulla Statale 195 durante il maltempo, il cielo ha “regalato” un piccolo ma ben visibile spettacolo di fulmini, come si vede nel video realizzato dal nostro lettore Fabio Contu: tergicristalli dell’auto in azione per spazzare via la pioggia e, all’improvviso, ecco uno dei tanti fulmini che, anche sino a un paio d’ore fa, hanno accompagnato il risveglio dei cagliaritani.