Scontro tra due auto ad Assemini, ci sono tre feriti

Incidente stradale in località Santa Maria ad Assemini: due autovetture coinvolte e alcuni feriti.

Sul posto il 118, i carabinieri e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza delle auto e della sede stradale.

La squadra di pronto intervento “1A” è intervenuta intorno alle 8:10, in un incrocio di una diramazione che collega la SP2, in località Santa Maria nel comune di Assemini, per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare sono rimaste coinvolte due auto in uno scontro. Feriti i tre occupanti, non in pericolo di vita: sono stati soccorsi dal personale sanitario inviato dal Servizio di Emergenza del 118.

Sul posto i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.