La fine del lungo cantiere si avvicina. Dopo due anni di lavori che hanno stravolto la viabilità e messo a dura prova il commercio cittadino, anche il secondo tratto di via Roma è ormai pronto a riaprire. Questa mattina gli operai hanno rimosso i teli che coprivano l’area di cantiere, mentre per domani è prevista l’eliminazione delle ultime barriere attorno alla storica strada cagliaritana. Era stato già riaperto sei mesi fa il primo tratto, ora si attende solo il via libera finale per restituire completamente la nuova via Roma ai cittadini e ai turisti. Una trasformazione radicale che ha cambiato il volto della promenade del capoluogo, con l’auspicio che rappresenti anche l’inizio di un nuovo slancio per le attività commerciali, duramente colpite da mesi di transenne, rumori e riduzione del passaggio pedonale.