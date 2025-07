Terribile incidente stradale sulla 125, al bivio per Geremeas in direzione Cagliari: sono 9 i feriti di cui 3 gravi. Sul posto sono intervenuti contemporaneamente, la medicalizzata di Areus, l’ambulanza infermieristica, l’elisoccorso più 3 ambulanze di base. L’evento si è verificato al bivio per Geremeas in direzione Cagliari, prima della galleria. Quattro le auto coinvolte, in totale 9 feriti. Tra i feriti 3 militari della Marina a bordo di un’auto. Uno di loro trasportato al Policlinico con codice rosso per trauma toracico e cranico, uno al Brotzu, un’altra persona al Santissima Trinità.

Una famiglia con 2 bimbi di 8 e 6 anni a bordo di un’altra auto, trasportati al Brotzu ma non sono gravi così come le altre due persone coinvolte.