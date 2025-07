Domani, venerdì 1° agosto, Viale Colombo si accenderà ancora una volta con i colori, i suoni e l’energia di Summer Is Back, l’appuntamento estivo organizzato dal Centro Commerciale Naturale La Via del Mare, giunto quest’anno alla sua terza edizione. Dopo il successo delle prime due serate del 18 e 25 luglio, la manifestazione prosegue il suo viaggio all’insegna della cultura, della musica dal vivo, dell’intrattenimento per grandi e piccini e dell’impegno sociale.

La serata, patrocinata e sostenuta dal Comune di Quartu Sant’Elena, dalla Fondazione di Sardegna e dalla Regione Autonoma della Sardegna, si svolgerà come sempre dalle 19 alle 24 lungo tutta Viale Colombo. Protagonista musicale del terzo appuntamento sarà il pop, che si diffonderà in filodiffusione dai numerosi locali coinvolti dopo le precedenti serate dedicate al blues e al rock.

“Summer Is Back – dichiara Luca Stocchino, presidente del CCN La Via del Mare – è molto più di una rassegna estiva: è un progetto di comunità. Coinvolge attività commerciali, associazioni culturali, sportive e solidali, cittadini e famiglie in un percorso condiviso che mette al centro la socialità, il territorio e l’impegno collettivo. Siamo felici che il pubblico risponda con entusiasmo e partecipazione”.

Tante le attrazioni previste anche per domani: dalla musica live negli esercizi aderenti, alla piazza del Mare che ospiterà un grande gonfiabile per i più piccoli, dove i bambini potranno divertirsi in sicurezza mentre i genitori potranno passeggiare, fare shopping e partecipare alle attività della serata. Prosegue la solidarietà iniziata con la Street Art Week con la presenza dello stand Sardegna-Palestina dove è ancora possibile sostenere la raccolta fondi per la causa palestinese, acquistando opere d’arte realizzate da artisti locali insieme a quelle ancora esposte nelle attività commerciali che hanno aderito. La raccolta ha già superato le aspettative.

Agripunica, con il suo stand, è partner ufficiale della terza serata di Summer Is Back, insieme alla Fondazione Sommelier Sardegna accompagnerà i visitatori tra i profumi, sapori e storie dei vini pregiati.

Summer Is Back continuerà ogni venerdì fino a fine settembre, ad eccezione della settimana di Ferragosto, e coinvolge oltre dieci associazioni locali tra realtà sociali, culturali e sportive. “Una formula vincente che cresce di anno in anno, rafforzando l’identità di Quartu come città viva, aperta e inclusiva”, ha concluso il presidente Stocchino.