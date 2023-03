Cagliari, tra via Roma e porto cantieri sino al 2026: dalla foresta urbana all’hotel di lusso con piscina panoramica

La foresta urbana pensata dall’archistar Stefano Boeri, quella promenade verde al posto di quattordici corsie realtà, salvo intoppi, entro l’inizio dell’autunno 2023 in via Roma a Cagliari. Poi, i lavori per la metropolitana sino, almeno, a fine 2024 e il restyling totale dell’ex stazione marittima dell’Autorità portuale tra la fine del 2025 con un possibile allungamento, tutto da confermare, nelle prime settimane del 2026. Altri tre anni di cantieri nella strada cartolina del capoluogo sardo, con tre enti in ballo: il Comune, l’Arst e l’Authority. Sino a fine aprile cantiere aperto per il progetto di Boeri e, dopo lo stop per Sant’Efisio, dalla seconda settimana di maggio operai in azione anche in piazza Matteotti. L’estate 2023 sarà rovente per quanto riguarda il traffico in città, anche perchè prima o poi dovranno riprendere i lavori per la metropolitana leggera, fermi solo temporaneamente dopo il ritrovamento, dentro la stazione dei treni, di una fontana antica. L’amministrazione comunale prevede di chiudere la pratica della nuova via Roma entro l’inizio del prossimo autunno. Dureranno sino a fine 2024, invece, i lavori per fare passare rotaie e convogli del metrò targato Arst. Dai vertici dell’azienda regionale dei trasporti hanno garantito che si procederà per lotti ma i disagi, seppur contenuti, ci saranno. E, a proposito, la speranza è che già dalla prossima settimana possa normalizzarsi il caos traffico legato alla via Roma chiusa alle auto.

Partiranno entro l’anno, poi, i lavori al porto: il mega progetto da 34 milioni è pronto, mancano solo il progetto esecutivo e la conferenza di servizi: “Una formalità”, assicurano dai vertici dell’Authority, “poi inizieranno i lavori”. È stato il presidente Massimo Deiana a dettare i tempi per la realizzazione di un centro servizi con hotel di lusso, Spa, piscina panoramica e ristorante esclusivo sul mare, con una porzione del porto pronta ad accogliere le barche e gli yacht dei re del mare: “Tre anni”, vale a dire sino al 2026. Un’operazione, quest’ultima, che non avrà fortunatamente nessun impatto particolare sul traffico automobilistico: il cantiere riguarderà solo aree interne al porto, con nuove aree pedonali e verdi nella passeggiata che affaccia sul golfo di Cagliari.