Cagliari, vecchie di 10 anni e pericolose: nuovo look per le piste ciclabili di Is Mirrionis, Fonsarda e via Paoli

Isole centrali, attraversamenti rialzati, cordoli, nuova pavimentazione, reti di smaltimento delle acque, nuova segnaletica orizzontale e verticale poi banchine per le fermate degli autobus e anche la predisposizione per gli impianti dell’illuminazione.

Nuovo look per le piste ciclabili, in alcuni casi vecchie di dieci anni, di via Is Mirrionis e via San Michele, Fonsarda e via Paoli.

Dal punto vista della sicurezza si avrà una notevole riduzione dei punti di conflitto tra le diverse componenti del traffico, mentre gli incroci in corrispondenza delle fermate autobus saranno gestiti in maniera più organizzata. Numerosi attraversamenti pedonali saranno, in molti casi, integrati con attraversamenti ciclabili e verranno sistemati nuovi elementi rialzati per consentire la riduzione delle velocità dei veicoli, con il conseguente aumento della sicurezza. La pavimentazione delle piste risulterà priva delle attuali difformità che le rendono oggi pericolose.

Ecco i problemi delle piste strada per strada.

Via Is Mirrionis e via San Michele. La pista presenta problematiche a livello di usura e in termini di sicurezza. Saranno riviste soprattutto le intersezioni tra la pista e le fermate per il trasporto pubblico e, in alcuni casi, gli attraversamenti (anche in corrispondenza di quelli pedonali). Sarà introdotta la barriera in corrispondenza della sosta parallela, per garantire la sicurezza rispetto all’apertura degli sportelli delle auto.

Via dei Giudicati – Via Salvemini – Via Giudice Torbeno – Via Cao di San Marco. Anche qui problemi di sicurezza: risultano non idonei alcuni tratti di raccordo in corrispondenza dei cambi tra strada e pista, mancano gli attraversamenti sicuri e gli elementi fisici di separazione dei flussi veicolari. Per quanto riguarda l’usura, non si tratta di semplice manutenzione ordinaria, ma appare necessario eliminare numerose difformità e ci sono poi presenti diverse superfici da regolarizzare (esempio griglie per lo scolo delle acque in corrispondenza degli accessi carrabili).

Via Paoli. La pista presenta soprattutto segni di usura della pavimentazione, presenza di caditoie non a livello e segnaletica deteriorata. È inoltre presente un dislivello in corrispondenza del raccordo tra la pavimentazione dell’attuale pista e il manto stradale.

Il progetto dovrà garantire a chi percorre le piste un’elevata sicurezza mentre pedala, in particolare in corrispondenza di attraversamenti e fermate del bus. Chiunque deve, infatti, essere in grado di percorrere la pista in un contesto di sicurezza più che accettabile, anche in assenza di separazione fisica tra i diversi flussi (auto, bus e bici).

L’obiettivo è quello di facilitare e guidare l’attraversamento e la svolta in corrispondenza di incroci, migliorare e incrementare la segnaletica direzionale su tutto il percorso, eliminare asperità, pendenze e buche attraverso opportuni rifacimenti del fondo stradale e facilitare le intersezioni in corrispondenza delle fermate degli autobus.