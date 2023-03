Cagliari, flebo introvabili per un 87enne: “Dall’Asl niente nutrizione ma solo aghi e siringhe”

Sono due nutrizioni speciali, al pari “di salvavita”, l’Aminoven e il Siframin. Per un 87enne di Cagliari significa potersi nutrire e idratare e avere, quindi, le forze per continuare a lottare contro varie malattie: “Ma dalla farmacia dell’Asl, sinora, abbiamo avuto solo promesse e nessun aminoacido”. A dirlo è la figlia dell’anziano, la cinquantottenne Alessandra Barrago. La donna, ormai da settimane, sta battagliando per avere i presìdi ospedalieri introvabili nelle farmacie normali. L’odissea inizia più di un mese fa, quando la donna arriva alla Fiera con le ricette del medico: “Mio padre è allettato, malato oncologico e cardiopatico. Dentro la scatola che mi hanno dato alla farmacia Asl c’erano solo aghi, siringhe e deflessori. Dall”Aminoven, purtroppo, neanche l’ombra”. La Barrago torna dal suo medico di famiglia sconcertata e, dopo aver saputo “che quel medicinale non era contemplato nella gara d’appalto fatta dall’Asl”, ne ottiene un altro: “Il Simafrin da 500 millilietri”. Lo ottiene sì, ma solo sulla carta: “Ho avuto la soluzione fisiologica grazie a una ricetta rossa che ho potuto utilizzare in farmacia, ma niente da fare per gli aminoacidi”. Cioè? “Non avevano nemmeno questo medicinale alla Fiera”.