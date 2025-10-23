Centosessantaquattro posti auto in un parcheggio interrato sotto la piazza che sarà costruita nello spazio dell’ex mobilificio Cao, un tunnel che collegherà direttamente il parcheggio con il nuovissimo mercato di San Benedetto già da via San Rocco e via il semaforo all’incrocio con via Tiziano. La rivoluzione è servita in via Bacaredda grazie al piru (piano di riqualificazione urbana) approvato ieri sera dal consiglio comunale di Cagliari e grazie all’emendamento firmato dall’ex assessore Alessio Mereu che ha messo a punto l’idea del tunnel all’interno del progetto di riqualificazione dell’ex mobilificio Cao. “Quella è una zona ad alta densità abitativa, e con l’apertura del nuovo mercato sicuramente aumenteranno i clienti. Era dunque necessario studiare una soluzione che da un lato garantisse alle auto di poter scorrere senza essere ostacolate dal continuo passaggio dei pedoni, dall’altro mettesse in sicurezza gli stessi pedoni”, spiega Mereu. “Da qui l’idea del tunnel, che collegherà direttamente il parcheggio con il mercato. Adesso saranno i tecnici a valutare dove precisamente realizzarlo perché sia efficiente al massimo”.

Il sottopasso pedonale sarà dunque realizzato sotto via Bacaredda e, sfruttando il dislivello esistente tra l’area circostante, il mercato e la quota di sistemazione dell’area di intervento, consentirà una connessione pedonale in sicurezza tra i nuovi parcheggi interrati e il mercato.

Per il resto, l’area dell’ex mobilificio Cao sarà interamente risistemata: al centro una grande piazza aperta, inclusiva e accogliente, ai lati esercizi commerciali e tutto intorno palazzi residenziali.