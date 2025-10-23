Selargius, Massimo Conti è finalmente al Mater Olbia per iniziare la riabilitazione: è stato trasferito questa mattina dalla clinica chirurgica di Sassari, ora inizierà le terapie per riprendere in mano la sua vita.

La sorella Francesca Conti: “Grazie a tutti coloro che in questi lunghi e difficili mesi ci sono stati vicini anche solo con un messaggio di incoraggiamento”.

Massimo è al centro sanitario di Olbia dopo una lunga odissea in cui sua sorella ha combattuto con tutte le forze per assicurare all’uomo il giusto percorso: dopo un arresto cardiaco in strada a giugno, Conti, 50 anni, era stato ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico di Monserrato. Aveva dovuto subire una tracheostomia che, purtroppo, gli aveva causato gravissimi danni. In bilico, ancora una volta, tra la vita e la morte, il trasferimento al nosocomio di Padova, per l’intervento salvavita, non era avvenuto senza difficoltà. Poi il rientro in Sardegna e ancora l’attesa per la destinazione Mater Olbia, il nosocomio individuato per la riabilitazione. Ieri, in lacrime, Francesca ha appreso la notizia dai medici: ora inizia un lungo percorso sanitario. Dovrà imparare nuovamente a camminare, a mangiare, a vivere e convivere con i danni che l’arresto cardiaco ha provocato, ossia quelli neurologici. Ma accanto a lui avrà sempre sua sorella, suo cognato, la sua amata nipotina che, con amore, si prenderanno cura di lui.