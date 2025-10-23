Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 24 Otto bre L' isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo nei dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 17°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 15°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 16°C. I venti saranno tesi per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Il mare sarà molto mosso. E' prevista allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 13°C. I venti saranno forti e provenienti da Ovest per tutta la giornata. E' prevista allerta meteo per il vento. Ci aspetta dunque un venerdì in prevalenza poco nuvoloso, ventoso e con temperature in diminuzione che arriveranno a massime di 23°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba