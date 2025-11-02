Via Abruzzi “è un’arteria ad alta frequentazione pedonale (residenti, famiglie, anziani) dove i veicoli viaggiano spesso ad alta velocità, ben oltre i limiti consentiti, aumentando il rischio di incidenti stradali con gravi conseguenze.

La situazione è resa particolarmente critica ed urgente in queste ore e nelle prossime, in coincidenza con le giornate dedicate alla commemorazione dei defunti che comportano un eccezionale e già in atto incremento del traffico pedonale e veicolare lungo la strada, data la sua prossimità al Cimitero Comunale”.

L’Interrogazione chiede all’Amministrazione Comunale “di adottare, con la massima urgenza, provvedimenti strutturali definitivi come l’installazione di dissuasori di velocità omologati o sollevamenti stradali, per tutelare l’incolumità pubblica”. Viene anche richiesta l’adozione di misure straordinarie di controllo e presidio della Polizia Locale, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza.

“Ritengo che la sicurezza dei cittadini e la vivibilità urbana siano pilastri fondamentali per la nostra città. L’intervento tempestivo in Via Abruzzi, specialmente in previsione dell’afflusso eccezionale legato alle commemorazioni, non è solo un atto dovuto, ma un tema di cruciale importanza per l’intera comunità cittadina”.