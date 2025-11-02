Capoterra, scontro frontale durante la notte all’altezza della nuova rotatoria: veicoli distrutti e feriti trasportati in codice rosso in ospedale.

È avvenuto intorno all’una e mezza, dalle informazioni emerse due macchine si sarebbero scontrate lungo la Sp 91 all’altezza della rotatoria. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale.

Anche un altro incidente è stato registrato durante la notte lungo la Ss 554.

Una notte movimentata, insomma, per gli operatori sanitari che si sono prodigati per interventi rapidi e decisivi per le persone rimaste coinvolte nei sinistri stradali.